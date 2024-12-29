TikTok面臨「不賣就禁」 特朗普申暫緩法案執行

再與行政總裁會談 研待就任後政治解決 美國總統當選人特朗普前日要求聯邦最高法院暫緩執行中國短片分享程式抖音海外版TikTok「不賣就禁」的法案，應讓他在下月正式上任後有時間就TikTok問題尋求一個政治解決方案。報道指，特朗普隨後在佛羅里達州海湖莊園再和TikTok行政總裁周受資會面。

指衝擊言論自由外交國安 特朗普向最高法院提交的文件，指出TikTok法案為言論自由和外交政策與國家安全問題方面，帶來前所未有、全新和棘手的緊張情況。暫緩執行TikTok法案將為特朗普尋求政治解決方案提供一個機會，從而避免最高法院需要為這些具有憲法意義的問題作出裁決。

特朗普將於下月20日宣誓就職，現任總統拜登於今年4月簽署成法的TikTok法案，限令Tiktok的中國母公司字節跳動在下月19日之前出售TikTok在美資產，否則TikTok將在全美被禁。美國司法部認為，在美國有超過1.7億用戶的TikTok可獲取大量當地用戶的數據，中國政府可以從中控制用戶接收的資訊，為美國國家安全帶來風險。TikTok和字節跳動已就「不賣就禁」向最高法院提出上訴。

本月較早時，特朗普曾表示他對TikTok有好感，指競選總統期間發布在TikTok的視頻獲得數十億的瀏覽量，並贊成TikTok在美國繼續運營一段時間。當時他發表這番言論後不久，周受資飛往海湖莊園和他見面。據報，特朗普前日要求最高法院暫緩執行法令後，再與周受資會談。本報綜合報道