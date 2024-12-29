王毅晤伊朗外長 推動全面合作

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外交部長王毅昨日在北京與到訪的伊朗外長阿拉格齊會談，雙方同意進一步推動落實中伊全面合作計劃，並指出中東是中東人民的中東，不是大國博弈的角斗場，也不應成為域外國家地緣爭奪與衝突的受害者。王毅強調，有關各方均應為恢復伊朗核問題對話談判發揮建設性作用。

王毅指出，雙方要繼續在涉及彼此核心利益議題上相互支持，穩步推進務實合作，增進多邊領域協作。面對當今世界的不穩定、不確定性，中伊要保持定力，堅信世界多極化、經濟全球化、文明多樣性的歷史潮流不可阻擋，單邊霸權終究不得人心；要堅定不移做好自己的事，穩步推進各自國家發展戰略，加強團結合作，反對強權欺凌行徑。阿拉格齊表示，發展和深化伊中全面戰略夥伴關係是伊朗對外政策的優先方向。伊朗期待同中方密切高層往來，深化互利合作，加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊框架內溝通協作，維護共同利益。

促各方就核問題談判發揮作用 雙方就當前中東局勢深入交換意見，雙方支持伊朗和沙特阿拉伯繼續加強復交後的和解勢頭，支持地區國家持續進行磋商、對話。對於巴勒斯坦問題，中伊認同需要尊重和恢復巴人合法權利並結束佔領，當務之急是立即停火、全面撤軍、進行緊急人道援助，切實、有效執行以黎停火協議。同時，需要尊重敍利亞主權、獨立、領土完整，呼籲一體推進敍利亞反恐、和解、人道進程。王毅強調，中方始終主張透過政治外交途徑解決伊朗核問題，維護全面協議，有關各方均應為恢復對話談判發揮建設性作用。