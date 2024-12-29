也門叛軍導彈射以 美軍薩德系統擊落

以色列近日加強打擊也門叛軍青年運動，上周四大規模空襲也門首都薩那機場後，青年運動翌日襲擊以色列特拉維夫及本-古里昂機場，美國薩德導彈防禦系統擊落來襲目標，是系統部署以色列以來首次。

青年運動聲稱向本-古里昂機場和特拉維夫分別發射一枚彈道導彈和無人機，揚言以軍空襲也門只會強化也門人繼續支持巴勒斯坦人的決心。以軍指，青年運動的彈道導彈在進入以色列空域前已被攔截，特拉維夫則沒有發現敵對無人機的報告。以軍沒有交代是何種防空系統擊落來襲導彈，知情安全官員透露是薩德防空系統，將進行分析決定今次攔截是否成功。今次攔截展示了美以在導彈防禦方面的夥伴關係，在中東展示實力。

凸顯美國護以堅定承諾 今年10月，伊朗第二度直接打擊以色列後，美國國防部宣布在以色列部署一套薩德導彈防禦系統，並派遣約100名美軍到當地負責操作，是以巴去年10月7日開戰以來，美國首次派兵到以色列境內。美方當時指，薩德系統可加強以軍的綜合防空系統，凸顯美國對保衞以色列及在以美國人免受伊朗進一步彈道導彈襲擊的堅定承諾。

也門遇襲聯國傷員撤走 另外，世界衞生組織上周五表示，已成功撤走早前在也門首都薩那國際機場遇襲時受傷的聯合國職員，總幹事譚德塞及其團隊目前身處約旦；傷者在撤離前已接受外科手術，手術成功，將接受進一步治療。譚德塞在社交專頁貼文指，各地必須停止襲擊平民及人道主義者。貼文的主題標籤為「不是一個目標」。譚德塞在飛機上發貼文，坐在他對面的相信就是受傷的男子。

以軍上周四空襲機場，當時譚德塞及團隊正登上從薩那起飛的飛機。他在聲明指距離自己不遠的候機室，以及機場控制塔和跑道受損，要等機場設施維修好才可以離開。譚德塞此行到也門的目的是爭取被拘留的聯合國工作人員獲釋而進行談判，同時評估當地衞生及人道主義狀況。本報綜合報道