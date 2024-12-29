客機哈薩克墜毀 普京致歉

【本報綜合報道】阿塞拜疆航空客機日前在哈薩克墜毀，造成38人死亡。阿塞拜疆交通部長前日引述生還者及專家分析指，客機是被武器擊落，武器類型將透過調查確定。美國白宮國家安全通訊顧問柯比則表示，客機可能是被俄羅斯的防空系統擊落。俄羅斯總統普京昨日與阿塞拜疆總統阿利耶夫通電話，普京形容事件是悲劇，向阿利耶夫表達歉意。

俄防空系統誤當無人機擊落 克里姆林宮引述普京指，客機當時多次試圖在俄羅斯格羅茲尼機場迫降，適逢烏克蘭無人機襲擊格羅茲尼、莫茲多克和符拉迪高加索地區，俄方防空導彈系統正擊退有關襲擊。

較早前，阿塞拜疆官員指所有生還者表示，當客機飛過俄羅斯格羅茲尼上空時聽到爆炸聲。一名生還空中服務員說事發時客機受衝擊，機上人心惶惶，空中服務員嘗試安撫乘客，但機身似乎再受衝擊，他的手臂亦受傷。而美國全國廣播公司前日引述兩個美國軍方消息指，俄軍防空系統誤認飛機為入侵的無人機，結果將飛機擊落。

客機上周三從阿塞拜疆首都巴庫起飛，飛往俄羅斯車臣共和國首府格羅茲尼途中突然掉頭飛往哈薩克西部阿克套的備用機場。由於控制系統故障，飛機發出求救訊號請求緊急降落，最終在距離跑道數公里遠處向右翻滾，機翼撞向地面後爆炸。