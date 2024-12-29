烏揚言斷俄天然氣過境運輸 斯洛伐克擬停向烏供電還擊

【本報綜合報道】斯洛伐克總理菲喬前日表示該國願意主持烏克蘭問題和談，同時警告如果烏克蘭於下月1日停止俄羅斯天然氣過境運輸，斯洛伐克可能停止向烏克蘭供應電力。

斥致每年損失40億服務費 俄羅斯天然氣過境烏克蘭輸往歐洲的協議將於後日到期，烏克蘭總統澤連斯基表明不再延長協議。

菲喬直指，這樣可能在未來兩年為歐盟造成1,200億歐元（約9,711億港元）經濟損失，斯洛伐克每年將損失5億歐元（約40.5億港元）的過境服務費。如有必要，斯洛伐克將停止向烏克蘭提供電力或採取其他措施。

俄羅斯總統普京上周四曾指出，菲喬訪問俄羅斯時表示願把斯洛伐克作為俄烏談判的平台，俄方認為斯洛伐克持中立立場，對提議持開放態度。菲喬說，如果有人想在斯洛伐克組織和談，該國將做好準備並熱情接待。