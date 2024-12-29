援俄逢絕路 朝軍自相殘殺 免淪烏方俘虜

澤連斯基稱活捉數人惟重傷迅即喪生 烏克蘭總統澤連斯基前日表示，在俄羅斯庫爾斯克地區援俄的北韓士兵為了防止被烏軍俘虜，不惜自相殘殺；而烏軍俘虜數名受傷的北韓士兵，最終都因傷勢嚴重而死亡，直斥俄羅斯把僅有最低限度保護的北韓軍人送上戰場。

澤連斯基前日在晚間視頻中指出，派到俄羅斯作戰的北韓軍隊蒙受巨大損失，死傷非常慘重，無論是俄軍抑或朝軍的北韓監督者都不在乎他們的死活，「所有一切都設定好，為確保烏軍無法俘虜朝軍，一些北韓士兵會被自己的軍隊處死。」他指雖然烏軍成功俘虜幾名北韓士兵，但他們傷勢太嚴重，根本無法挽救他們的生命。

澤連斯基倡華向平壤施壓 澤連斯基強調，北韓人不應在歐洲戰場上喪命，而若中國真的希望俄烏戰爭早點結束，就應該向平壤施壓，要求對方別再派員支援莫斯科。較早前，烏克蘭特種部隊上周四聲稱在俄羅斯庫爾斯克州俘獲一名北韓士兵，並發放相片。南韓國家情報院及後證實一名北韓士兵被烏軍俘獲，是北韓派兵援俄以來首次有朝軍確認被俘，但這名士兵之後因傷重身亡。

美斥北韓部隊變可犧牲品 美國白宮國家安全通訊顧問柯比同日指出，北韓部隊在俄烏戰爭前線正經歷嚴重傷亡，單在前一周在俄羅斯的庫爾斯克地區就有上千人喪生或受傷。柯比表示，顯然俄羅斯和北韓軍事領導人將這些部隊視為可犧牲品，命令他們對烏克蘭防禦發動毫無希望的攻擊。他形容北韓部隊攻勢是大規模、徒步攻擊。北韓和俄羅斯駐紐約聯合國使節團未有置評。

柯比指，美國總統拜登近日可能批准對烏克蘭提供新的軍援。有美國官員透露，新一筆援助總值12.5億美元（約97.5億港元），包括提供地對空導彈系統、刺針式導彈和不同口徑的火炮。另有美國高級官員表示，美國會在明年1月20日、特朗普就任美國總統前，繼續向烏克蘭提供武器。

另一方面，俄羅斯國防部昨日表示，烏軍在過去一天損失1,470名軍人。而俄羅斯駐比利時大使托科維寧接受俄媒訪問時表示，部分北約成員國和西方整體社會，愈來愈支持結束烏克蘭衝突和與俄羅斯對抗，「在社會層面這種情緒顯而易見。愈來愈多的人相信，加劇與俄羅斯的對抗，是一項極其有害和嚴重錯誤的戰略方針。」本報綜合報道

畫面可見，有北韓士兵被烏軍攻擊，倒地受傷。 北韓派兵援俄以來首次確認被俘的朝兵（圖）已經因為傷重身亡。 烏克蘭總統 澤連斯基 烏克蘭發布片段，顯示俘虜北韓士兵的經過。