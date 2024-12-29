扮偷拍推銷檢測儀 團夥35人落網

鏡頭事前安裝酒店房

2023年9月至11月，四川某資訊技術有限公司前股東呂×組織多人在四川樂山、陝西漢中、河北石家莊等地部分賓館、酒店房間，非法安裝偷拍攝錄鏡頭，然後由該公司實際控制人李×行等人根據呂×等提供的資訊，入住已安裝偷拍攝像頭的賓館、酒店房間，使用其公司生產的防偷拍檢測儀器佯裝掃描發現偷拍攝錄鏡頭，再將過程拍攝成影片在網上發布，以推銷產品。2024年5月以來，李×行又與張×等人合作，把所謂檢測發現偷拍攝錄鏡頭的影片發到網上，對產品進行虛假廣告宣傳。2023年9月以來，上述各人以此非法牟利達數百萬元人民幣。