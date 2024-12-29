兩年16次家暴妻 四川漢囚11年

法院一審判決賀×陽賠償37萬多元人民幣（約39.8萬港元），謝女當庭對民事賠償部分提出上訴，至於刑事部分，之後會書面向檢察院提出抗訴請求。通報顯示，法院經審理查明，賀×陽在與謝女婚姻存續期間，多次實施辱罵、毆打等家庭暴力行為。2023年4月25日，賀×陽採用拳打腳踢的方式毆打謝女，造成其腹、胸、腰等多處損傷，經鑑定構成多處重傷、輕傷，傷殘等級為七級至十級不等。早前報道稱，謝女當日被毆至重傷，需終生掛着糞袋生活。

男子不認可虐待罪

法院認為，賀×陽故意傷害謝女致其受重傷，其行為已構成故意傷害罪。賀×陽長期多次虐待妻子，情節惡劣，其行為已構成虐待罪。賀×陽一人犯數罪，應依法併罰，其所犯故意傷害罪具有自首情節，但綜合其犯罪性質、情節、後果及悔罪態度，不足以從輕處罰。庭審中，公訴人認為，賀×陽最後一次施暴行為涉嫌故意傷害罪。賀×陽口頭表示認罪認罰，但不認可虐待罪的指控。