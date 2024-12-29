企業活動要員工吞火 律師稱或侵人權

蓉蓉上周四表示，公司位於遼寧大連七賢嶺街，主營業務是網上教育，她入職不到一年。她指出，團建活動共兩天，第一天的主要是分組，讓組員相互認識。6組共60人向公司管理層展示「要贏、要掙錢」的感覺。到活動第二天上午，公司要求每個人都要參加。活動中，主持人要求參與者把棉花點燃後放進嘴裏。蓉蓉稱，大多數人都按要求完成項目，也有少數人未能完成。蓉蓉認為，公司組織的團建活動感覺不尊重人，又指要不是現在難找工作，會選擇離職。由於擔心遭公司報復，蓉蓉選擇不透露公司名稱。另因培訓時手機被沒收，她也沒拍到活動現場的照片。