南寧山羊遭灌草撐死 流向餐桌恐食壞人

【本報綜合報道】廣西南寧市有商販從雲南、四川及貴州等地收購山羊後，強行從羊口灌入草料增加重量從而提高售價。宰殺山羊的屠場並沒有檢疫證明，但同時處理運輸期間死亡及活活撐死的山羊，羊肉流向餐桌成為食品安全隱患。

無檢疫證明 新京報昨日報道，記者自11月下旬收到南寧有人非法給即將上市的山羊灌食增重，暗訪後發現屠宰的山羊幾乎沒有檢驗檢疫，抵達南寧後送進多個非法灌食點灌注草料，增重後運往廣西新又鮮肉製食品有限公司的牛羊交易中心屠宰和交易。本月初有不少滿載山羊的貨車開入路邊簡陋的棚子中，工人將飼料倒入容器中，有人用白色膠管深深插入山羊喉嚨，並透過高壓將飼料灌入山羊腹中，山羊發出慘叫聲。有知情人士表示，此方法俗稱「保養」，在業內見怪不怪，更有山羊活活撐死，即使是活羊也無法繼續飼養。

西鄉塘區農業農村局工作人員表示，交易中心沒有經過執法機構監督，不符合規定。惟交易中心負責人表示，沒有檢疫合格證的情況十分普遍，只有運送到超市或學校的羊才需要相關證明，屆時可用400至600元人民幣（約429至644港元）購買檢疫證明。食品工程博士雲無心指出，消費者無法分辨因病致死的禽畜，存在很大的食品安全隱患。