牛肉進口衝擊養殖業 華商務部啟動保障調查

商務部上周五宣布對進口牛肉啟動保障措施調查，不針對特定國家和地區，或區分產品來源地。提交申請的中國畜牧業協會有關負責人隨後回應稱，牛肉過度進口已對肉牛產業造成實質損害。

負責人表示，近年城鄉居民生活水平提高，對牛肉消費需求旺盛，而國內外牛肉價差距大，刺激牛肉進口量持續增加。數據顯示，2013年牛肉進口量不足30萬噸，2023年已達274萬噸，增加了8倍多，相當於國內產量的36.4%，牛肉已成為當年進口規模最大的肉類產品。在國內產業嚴重虧損的情況下，近年頭11個月已進口260萬噸牛肉，年增長4.3%。

養殖戶虧損 活牛價10年新低 國內肉牛養殖行情低迷，大部分養殖場戶處於虧損狀態，有關負責人認為大量進口牛肉的衝擊無疑「雪上加霜」。在此情況下，目前牛肉價格已跌到近5年最低，活牛價格更是跌到近10年的最低水準。有數據顯示，今年11月出欄的一頭肉牛平均虧損1,600元（人民幣‧下同，約1,718港元）以上，連續8個月虧損超過1,000元（約1,074港元），65%以上的養殖場戶處於虧損狀態。

業者指出，一些主產區的犢牛價格已經抵不上母牛的飼養成本，有的地方母牛按斤低價甩賣，不少有繁殖力母牛被送往屠宰。由於肉牛生產周期長、繁殖效率低，一旦基礎母牛產能大幅下滑，沒4至5年時間難以恢復。若不盡快採取措施，好不容易發展起來的優質基礎母牛群體將面臨萎縮，動搖肉牛產業根基。業者認為，上述公告發布後，對國內肉牛產業有穩定預期的作用。本報綜合報道