應對台海南海緊張 新空警3000預警機曝光

【本報綜合報道】繼日前中國第六代隱形戰機在四川成都首飛疑被民眾目擊，上周五再有最新型空警3000預警機的首飛照在網上流傳。分析認為，正當台海和南海局勢加劇，該款機強大的偵測和續航能力，將為中國帶來更大優勢。

綜合報道指，空警3000是以西安飛機工業集團研製的運20軍用運輸機為基礎改裝。根據網上流傳畫面，該機最顯著的是大型旋轉雷達罩和尾部隆起兩個特徵。

分析指出，為了在電戰和空中指揮上搶佔優勢，空警3000的大型雷達罩內部，很可能裝備了「主動電子掃描陣列」（AESA）雷達。這項技術提供360度覆蓋，能遠距離偵測並追蹤海、空和陸目標，這在現代戰爭中舉足輕重。

至於空警3000隆起的尾部，相信是整合了先進的通訊系統。這系統很可能支持網絡中心作戰，讓飛機能夠在複雜的戰鬥環境中充當空中指揮中心，協調多平台。

雖然大型雷達罩和電子系統大大增加了飛機的重量和阻力，限制了速度和機動性。但對預警機來說，續航力和高效率才是優先考慮。據悉空警3000由渦扇20引擎驅動，這款引擎能提供更佳的推力和燃油效率，對必須長時間執行複雜監視和指揮任務的軍機來說至關重要。高效的引擎結合大機身，可為空警3000帶來諸多好處，如裝載更多、更複雜、性能更優異的機載設備，允許更多的情報分析人員，讓預警機有更長的滯空時間等。

微型無人機「蜂鳥」亮相 另解放軍一款重量僅35克的微型無人機「蜂鳥」在早前演習中亮相。據指該微型無人機體積如拳頭大小，甚至可以放進口袋。體積細小不僅讓它難以被常規武器捕捉，還可能攜帶小型爆炸物進行精確打擊，在戰鬥中不僅限於偵察，更具備攻擊能力。

報道分析，面對以巷戰作為抵抗手段的台灣，蜂鳥還能夠穿梭在狹窄和複雜的巷戰環境，如一隻貼身「偵察眼」。這意味，它能夠突破傳統偵查手段，提供實時情報支持，幫助士兵認清戰場局勢。