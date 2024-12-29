部分商品進口稅率 明年起調整

【本報綜合報道】國務院關稅稅則委員會昨日公布，明年1月1日起將調整部分商品的進口關稅稅率和稅目，對935項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。

續予43不發達國零關稅 降低進口關稅商品包括環烯烴聚合物、乙烯-乙烯醇共聚物、消防車和搶修車等特殊用途車輛的自動變速箱等；環硅酸鋯鈉、CAR-T腫瘤療法用的病毒載體、外科植入用鎳鈦合金絲等。乙烷、部分再生銅鋁原料。根據國內產業發展和供需情況變化，提高糖漿和含糖預混粉、氯乙烯、電池隔膜等部分商品的進口關稅。中國將繼續給予43個不發達建交國100%稅目產品零關稅待遇，並對原產於孟加拉、老撾、柬埔寨、緬甸部分進口貨物實施特惠稅率。

為擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，中國明年對24個自由貿易協定和優惠貿易安排下、原產於34個國家或地區的部分進口商品實施協定稅率。其中，中國與馬爾代夫自由貿易協定自明年1月1日起生效並實施降稅，未來完成最終降稅後，雙方接近96%的稅目將實現零關稅。