元旦假期各口岸出入境 料日均205萬人次

移民管理局促開足查驗通道 盼排隊少於30分鐘 國家移民管理局昨日公布，元旦假期全國口岸將迎來出入境客流高峰，日均出入境旅客將達到205萬人次，較去年同期增長18.8%，高峰時段預計集中在2024年12月31日晚間和2025年1月1日。

外國客免簽帶動人流 隨着外國人過境免簽、免簽入境，以及內地居民赴港澳旅遊「一簽多行」、「一周一行」等政策持續優化，大型國際空港口岸出入境客流穩步增加。元旦假期，北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場、成都天府機場日均通關人員預計將達到19.4萬人次；毗鄰港澳陸路口岸旅客流量快速成長，廣東珠海拱北、青茂、港珠澳大橋、橫琴口岸日均通關人員，預計將達共64.1萬人次；深圳羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、皇崗口岸，預計日均共74.4萬人次。

為全力做好元旦假期口岸通關保障，國家移民管理局部署全國邊檢機關，加強出入境流量和口岸運行情況監測，及時發布口岸出入境客流訊息；加強提示引導，備足執勤警力，開足查驗通道，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘；推動部分重點口岸延長通關時間，最大限度便利旅客通關，確保口岸通關安全高效順暢。

國家移民管理局提示廣大中外出入境旅客，出行前及時關注口岸客流變化和通關情況，仔細檢查出入境證件和簽證簽注是否有效。通關過程中如遇困難，可隨時撥打國家移民管理局12367服務熱線或向現場執勤的移民管理警察尋求幫助。本報綜合報道