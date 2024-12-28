內地博主闖美賣玩具爆紅 帶挈義烏訂單湧

只懂5英文單詞 靠熱情觸動粉絲 短片平台抖音一名為「刀樂哥」的博主近日迅速走紅，原因是他只學了5個英文單詞，就大膽前往美國紐約時代廣場、街頭、地鐵等兜售華製玩具，成為美國線下帶貨第一人，更被網民封為行銷鬼才。

從抖音上的影片可見，刀樂哥通過叫賣的方式向外國人推銷「爆眼龍」捏捏（可捏成任意形狀）玩具，過程中無論外國人問甚麼，他都只會回答「吐刀樂」（two dollar）等幾個簡單的英文單字。

帳號10日暴增94萬人 雖然交流存在障礙，但刀樂哥的叫賣方式讓許多路人忍俊不禁，也被他的熱情和玩具的趣味性所吸引，紛紛掏錢購買，令小玩具意外地暢銷。刀樂哥12月8日在平台發布第一條短片時，粉絲數才不到一萬，而截至昨日上午，其帳號已發布12條短片，粉絲則在短短10幾天暴增至95萬。

據了解，刀樂哥推銷的「爆眼龍」捏捏玩具，發貨地為浙江義烏，本是一款已經過時的產品，之前根本沒人買，價格不到一元人民幣（約1.08港元）。有廠商客服對內媒稱，在刀樂哥的影響下，「這款玩具賣爆了，義烏都做不過來」，還有廠商指簽了幾個大的外貿訂單，銷往越南、歐洲。這玩具目前「爆眼龍」現貨很少，面臨賣至斷貨，很多廠家都着手準備重新生產。本報綜合報道