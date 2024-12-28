兩岸國際

東京都時隔6年再發流感警報

因應流感個案激增，日本東京都周四時隔近6年再度發布流感流行警報，警告現時恰逢年末，民眾外出聚會機會增加，應嚴格做好洗手、消毒等防疫措施。有東京藥局表示，目前常用的5種咳嗽藥物已有4種供應不足，隨着流感患者增加，藥物短缺問題可能更加嚴重。（綜合報道）
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