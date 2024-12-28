兩岸國際

大阪將令小林製藥銷毀問題貨

日本小林製藥公司含紅麴成分保健品懷疑可致腎病，截至周四錄得125人死亡、545人入院。大阪市政府周四決定，將下令小林製藥銷毀大部分已回收產品，僅預留部分樣品作後續調查使用。小林製藥同日回應稱，未收到大阪市正式指示，一旦接獲通知將迅速採取行動。（綜合報道）
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