12月28日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月28日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
大阪將令小林製藥銷毀問題貨
日本小林製藥公司含紅麴成分保健品懷疑可致腎病，截至周四錄得125人死亡、545人入院。大阪市政府周四決定，將下令小林製藥銷毀大部分已回收產品，僅預留部分樣品作後續調查使用。小林製藥同日回應稱，未收到大阪市正式指示，一旦接獲通知將迅速採取行動。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241228-1228_00180_048/大阪將令小林製藥銷毀問題貨
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc