墨爾本數十青少持刀鬥毆 18歲亞裔亡 2人被控謀殺
【本報綜合報道】澳洲維多利亞省墨爾本梅爾頓市上周五有40多名青少年持刀鬥毆，一名18歲亞裔男子重傷死亡。警方拘捕兩名青少年並控以涉嫌謀殺，調查相信案件有針對性。
被捕者為15及22歲
事發於上周五晚上7時左右，40多名青少年手持砍刀，在18歲亞裔男子戈恩（Kon）寓所附近鬥毆，戈恩期間中刀浴血，受傷倒地求救，多名青少年在警方趕到前逃離現場。戈恩最終重傷不治，22歲疑兇多布（Ngor Agear Dob）和一名15歲少年被捕。
戈恩是當地青少年欖球俱樂部成員，司職後衞，俱樂部周一發表聲明悼念，多名朋友在其寓所附近獻花。多布周二出庭，其右眼、肩膀和手臂上都有傷痕，這是他首次被拘留，他將於明年4月24日再出庭應訊。
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