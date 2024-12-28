巴拿馬總統：華沒參與運河經營

【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普近日多次批評巴拿馬運河對美國船隻收取過高通行費，又有中國士兵在當地非法行動，威脅要收回運河。巴拿馬總統穆利諾周四強調，巴拿馬運河主權屬於巴拿馬，絕不存在任何重新談判的餘地。他同時指出，中國沒有控制或參與運河營運。

穆利諾表示，美國在控制巴拿馬運河時給予巴拿馬的經濟補償微乎其微，巴拿馬人付出數代人的努力才成功收回運河主權。

不會給美船單獨降價 他指特朗普的收回巴拿馬運河言論無視歷史事實，運河如今由巴拿馬人自主管理，通行費標準制訂程序公開透明，不會給美國船隻單獨降價。穆利諾認為，特朗普發表相關言論純粹是出自地緣政治的恐懼，運河與美國經濟緊密相連，保障運河正常運行對美國進出口貿易至關重要。

在北京，中國外交部發言人毛寧回應特朗普聲稱「有中國士兵駐紮在巴拿馬運河」時指，這個問題前幾天曾做出過回應，也注意到穆利諾指出，巴拿馬運河不受任何大國直接或者間接控制。中方將一如既往地尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河為永久中立的國際通行水道。