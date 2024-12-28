以軍空襲也門 險殃譚德塞

聯國評估局勢 世衞總幹事正擬上機 以色列國防軍周四空襲也門多個目標，包括薩那國際機場、兩個發電站和西岸3個港口，造成近50人死傷；以國總理內塔尼亞胡揚言要剷除也門叛軍青年運動。機場遭空襲時，世界衞生組織總幹事譚德塞正準備上機，幸安全無恙。聯合國秘書長古特雷斯對青年運動與以色列之間的衝突升級予以譴責。

攻機場電站港口 半百死傷 以色列軍方聲明指，空襲目標為青年運動用於軍事活動的基礎設施，當中包括薩那國際機場及其周邊的發電站，以及也門西海岸的荷台達港、薩利夫港等3處港口及發電站等多處設施。聲明指摘青年運動利用上述基礎設施「運送來自伊朗的武器和伊朗高級官員進入也門」。

譚德塞同日在社交媒體發文稱，薩那國際機場當日較早時遭到空襲，當時他正準備登機離開。飛機的一名機組成員受傷，他和其他聯合國同事都安全。譚德塞補充，被毀的機場控制塔和候機室離他們僅數米之距，跑道也遭到破壞，他們需要等到機場修復後才能離開。譚德塞到當地為13名被青年運動扣押的聯合國工作人員進行談判，同時評估當地的人道局勢。以軍指，不知譚德塞身在也門。

在同日，內塔尼亞胡揚言以色列決心根除青年運動這一伊朗代理人，在目標達成前，以色列都不會放棄。他還表示，對青年運動的打擊才剛開始，以色列不會再允許該組織攻擊以色列。青年運動領袖胡塞表示，以色列的威懾「仍然失敗」；也門新聞部門發表聲明，呼籲國際社會譴責以色列的行為，並採取措施阻止此類侵略行徑。

聯國秘書長譴責衝突升級 青年運動與以色列衝突不斷，古特雷斯發言人辦公室周四發布聲明，指以色列對也門的國際機場、港口和電站的空襲令人震驚，強調各方必須始終尊重國際法，並必須保護平民及民用基礎設施。他對該地區局勢進一步升級的風險深感擔憂，呼籲各方停止一切軍事行動並保持最大限度的克制。本報綜合報道