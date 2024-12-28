哈薩克墜機 阿國官員指俄導彈擊落

【本報綜合報道】阿塞拜疆航空公司一架載67人客機周三在哈薩克西部阿克套墜毀，當局周四尋回第二個俗稱「黑盒」的客機飛行數據紀錄儀。網傳飛機尾部出現多個疑似彈孔的小洞，多名阿塞拜疆官員指初步調查相信是俄羅斯的地對空導彈擊落客機。阿塞拜疆航空公司周五指初步調查顯示，外部物理和技術干預是導致客機失事的一個因素，並宣布將暫停從首都巴庫至俄羅斯7個城市的航線。

客機周三從阿塞拜疆首都巴庫起飛，飛往俄羅斯車臣共和國首府格羅茲尼途中突然掉頭飛往哈薩克西部阿克套的備用機場。由於控制系統故障，飛機發出求救訊號請求緊急降落，最終在距離跑道數公里遠處向右翻滾，機翼撞向地面後爆炸。

事前烏無人機出沒 阿塞拜疆知情官員透露，空難發生前，格羅茲尼上空有烏克蘭無人機出沒，俄羅斯防空部隊發射一枚鎧甲-S地對空導彈，導彈在飛行中的客機旁邊爆炸，碎片擊中機身，機師要求緊急降落，但未獲准在俄羅斯的機場迫降，而是要飛越裏海轉降哈薩克阿克套。此外，客機的GPS導航系統在裏海上空飛行期間全程受干擾。若初步調查結果屬實，將是繼2014年7月馬來西亞航空MH17航班在烏克蘭上空遭俄羅斯山毛櫸導彈系統擊毀以來，再次有民航機被俄羅斯導彈擊落失事。