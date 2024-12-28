普京向金正恩發新年賀信

【本報綜合報道】北韓官媒昨日報道，俄羅斯總統普京向北韓領袖金正恩發送新年賀信，強調在新一年裏俄朝將繼續加強合作，更加一致應對威脅和挑戰。

普京向金正恩致以新年問候，表示今年6月他與金正恩在平壤舉行會晤，把俄朝關係提升至新的高度。根據會談結果簽訂的《俄朝全面戰略夥伴關係條約》為從根本上擴大俄朝所有主要領域的互利雙邊合作提供條件，相信在即將到來的2025年，俄朝將緊密地履行這項歷史性條約，更一致地應對當今時代的威脅和挑戰，這也符合兩國和兩國人民的根本利益。

普京每年都會在元旦前後向金正恩發送新年賀信，朝媒通常綜合其他國家元首發來的新年祝福一同報道，惟今年單獨開篇，在《勞動新聞》頭版單獨報道普京的新年賀信，且詳細介紹具體內容，這或意在彰顯朝俄緊密合作。

伊朗總統將晤普京 另一方面，伊朗駐俄羅斯大使賈拉利（Kazem Jalali）周四透露，伊朗總統佩澤希齊揚將於下月17日到訪俄羅斯首都莫斯科，期間與普京會面，並簽署戰略夥伴協議。佩澤希齊揚10月曾到訪俄羅斯，參加在喀山舉行的金磚國家峰會。克里姆林宮當時表示，伊朗和俄羅斯之間的關係正在上升 ，未來會達到「全面戰略夥伴關係」的水平。

北韓領袖 金正恩