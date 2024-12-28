普京：致力結束與烏衝突 或再動用榛樹導彈

俄外長向特朗普放話 促主動修關係 俄羅斯總統普京周四出席歐亞經濟聯盟最高理事會會議後表示，俄方正努力結束與烏克蘭的衝突，但同時一定會報復打擊俄領土的行為，在必要時會再次使用榛樹新型高超音速中程導彈。俄羅斯外長拉夫羅夫同日指出，若美國真的有意願改善美俄關係，俄羅斯願意與特朗普新政府合作，但強調要由華盛頓踏出第一步。

克宮撐斯洛伐克作談判平台 普京說，俄羅斯正努力結束與烏克蘭的衝突，斯洛伐克總理菲佐近日訪俄時表明願把本國作為俄烏談判平台，俄方認為斯洛伐克持中立立場，對這提議持開放態度。普京還透露，美國總統拜登2021年與他會談時，曾提議延遲接納烏克蘭加入北約。普京揚言，2025年俄羅斯將繼續達成對烏克蘭特別軍事行動的一切既定目標，這是首要任務。如果需要，俄方會根據情況使用威力更大的中程武器，但不會急於使用這些武器，目前俄羅斯類似榛樹的系統還不多，但確實有，而且不止一個。

目前俄羅斯通過烏克蘭向斯洛伐克、捷克和奧地利輸送天然氣的協議將於今年年底到期，普京稱烏克蘭拒絕續簽，如今亦難以簽訂新協議，形容基輔此舉是懲罰歐洲。

俄擬經波蘭 向歐洲輸天然氣 他重申俄準備通過亞馬爾-歐洲天然氣管道，經波蘭向歐洲輸送天然氣。

另一方面，拉夫羅夫指，如果特朗普新政府發出認真的信號，要恢復對烏克蘭特別軍事行動開始後中斷的對話，俄方當然會回應，「不過，是美國人中斷了對話，所以他們應該先採取行動」。拉夫羅夫續稱，俄羅斯認為以微弱的停火來凍結戰爭毫無意義，莫斯科希望達成一項具有法律約束力的持久和平協議，制訂所有條件保障俄羅斯安全，以及鄰國的合法安全利益。本報綜合報道