空缺5個月 華駐韓大使戴兵履新

戴兵說，目前世界正經歷百年未有之大變局，中韓關係也處於承前啟後的關鍵階段。中韓是搬不走的近鄰，更是分不開的夥伴，兩國合作具有高度的互惠性和戰略性，加強友好合作最符合雙方根本利益。南韓和中國將於明年和後年主辦APEC領導人非正式會議，中方願同韓方加強協作促進區域和平穩定，支持彼此成功辦會，維護國際自由貿易體系，為兩國共同發展和國際團結合作營造有利環境和條件。