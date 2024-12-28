憲院首開庭審彈劾尹錫悅 1‧3再訊

【本報綜合報道】南韓憲法法院當地周五下午2時開始總統尹錫悅彈劾案的首次庭前會議，啟動案件審理程序。被告尹錫悅一方當日早上才公布會派代理人出庭。法院考慮到案件嚴重性，決定下周五再開庭。

一般情況下，庭前會議有原告和被告的代理人出庭闡明各自基本立場，整理爭議焦點，並協調審理日程。

尹錫悅宣布選聘代表律師 由於尹錫悅一方多次拒收憲法法院文件等，外界此前猜測他未必會派代表出庭。尹錫悅一方至昨日早上才宣布，選聘了處理彈劾審判的代表律師團，律師裴輔允等將向憲法法院遞交代理人授權委託書，出席彈劾審判庭前會議。裴輔允歷任憲法法院的憲法研究官，曾在前總統朴槿惠彈劾審判中擔任憲法法院公報官。

法律團隊其他成員包括前廣電通訊委員會會長金洪一，他負責為尹錫悅辯護憲法法院彈劾審判，以及涉內亂刑事案件。曾任大檢察廳反貪腐偵查部主任、大邱高等檢察廳檢察長的律師尹甲根，擔任尹錫悅的新聞發言人，負責就彈劾審判和戒嚴偵查事宜表態。昨日的庭前會議歷時40分鐘，由法官鄭亨植、李美善主持，鄭亨植為案件主審。彈劾委員團團長、國會法制司法委員會委員長鄭清來和尹錫悅方面的代理律師出席會議。

另外，南韓警察廳國家搜查本部同日搜查位於首爾市鐘路區三清洞的「總統安全屋」，希望通過閉路電視紀錄，查明尹錫悅宣布戒嚴前後出入總統安全屋的人員。南韓檢察廳特別戒嚴特別搜查本部則以涉嫌主導內亂和濫用職權等罪名，起訴前國防部長金龍顯。金龍顯成為緊急戒嚴後，首位被檢方起訴的相關人員。