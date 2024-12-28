身兼3職 崔相穆稱要減國務混亂

【本報綜合報道】南韓國會昨日通過彈劾代行總統職責的南韓總理韓德洙，韓德洙即時停職。總統及總理權限將改由經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆代行，他同日接任代總統職務後向國民發表講話，強調要盡力減少國家事務混亂。南韓憲法法院必須在收到韓德洙彈劾案起180天內審議，以裁定彈劾案是否成立。

崔相穆昨日下午以書面形式發表講話，稱身為國務委員，對目前狀況深感責任重大，並誠心向人民道歉。目前最重要是減少混亂，政府將竭盡全力確保國家安全和國民日常生活不受動搖。他強調，國家愈是艱難，公務人員就愈要為全體國民服務，呼籲各自堅守崗位，毫不猶豫履行職責，相信南韓一定能夠克服當前危機。

料多部門協助履行職責 根據南韓《政府組織法》，崔相穆必須兼任代總統、代總理以及原本經濟副總理兼企劃財政部長職務，即同時負責外交和安全，掌管所有行政部門，以及制訂經濟政策。韓媒預計，總統秘書室、總理秘書室、國務調整室將協助崔相穆履行職責。但報道指，各室目前並無計劃組建新團隊，總理秘書室官員更表明，只有任務報告和協助人員會有變動。

報道補充，南韓政府國務會議原本有21名委員，由於多名委員因戒嚴風波辭職和停職，以及先前空缺和一人缺席，會議人數已減至15人。若國會繼續彈劾委員，國務會議就會因未達11人法定人數而無法舉行，屆時政府將無法行使法案否決權，在野黨控制的國會將可順利委任憲法法院法官，從而推進憲法法院審議總統尹錫悅彈劾案。