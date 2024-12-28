執政黨杯葛投票力阻 韓德洙彈劾案仍通過

即時停職 經濟副總理代行總統及總理 代理總統職務的南韓總理韓德洙周四因拒絕委任憲法法院法官，而被最大在野黨共同民主黨動議彈劾。國會全體會議昨日表決彈劾案，縱使執政黨國民力量黨杯葛，在野黨單獨通過彈劾，是南韓憲政史上首次通過彈劾代理總統。韓德洙停職後，總統及總理權限將改由經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆代行。

拒任命憲院法官惹不滿 彈劾韓德洙動議在全體192名在野黨議員支持下，達過半數的151票贊成門檻而通過。共同民主黨提出5項彈劾理由，包括對《金建希特檢法》和《蔡上等兵特檢法》行使否決權、參與緊急戒嚴相關內亂行為並對此袖手旁觀、構建總理與執政黨黨魁聯合執政體制、迴避任命內亂案常設獨立檢察官、拒絕任命憲法法院法官候選人。

被彈劾後，韓德洙表明尊重國會決定，承諾按照法律暫停職務，以免增加混亂和不確定性，並等待憲法法院裁決彈劾案。他強調，履行任命憲法法院法官候選人的程序，與任命本身同樣重要。執政黨希望對此達成共識，在野黨卻以彈劾法案回應，對此感到遺憾。他呼籲其他官員以平和態度和堅定不移決心履行職責，強調在國家一線服務是畢生榮幸。

朝野對彈劾門檻有爭議 表決前，朝野對彈劾門檻有爭議，共同民主黨主張彈劾韓德洙只需過半議員贊成，但國民力量黨堅持彈劾案應滿足國會三分之二、即200人贊成門檻。議長禹元植最終決定，只需過半數議員同意便可通過彈劾案。彈劾韓德洙動議通過後，國民力量黨堅持通過彈劾案門檻過低，已提出權力糾紛仲裁，並申請針對彈劾案的臨時禁制令。

國民力量又批評，共同民主黨在形勢嚴峻時期玩弄彈劾綁架把戲，是不負責任。共同民主黨為掩蓋該黨黨魁李在明的司法危機，不惜徹底破壞政府、令國政癱瘓。表決前，崔相穆昨日呼籲國會不要彈劾韓德洙，理由是政務總負責人空缺將對經濟信譽、安全、民生、國政永續發展造成嚴重打擊。彈劾代總統等於彈劾全體內閣，將大幅削弱政府力量。本報綜合報道