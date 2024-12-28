房東自保設限 逾60歲租屋難

憂摔倒死亡惹糾紛 過70免問 「60歲成為租屋年齡分界線」近日在內地社交平台引發熱議。內媒周三引述調查報道，不少房東和房地產中介機構拒絕60歲以上長者租屋，甚至在租屋協議中明確規定，65歲以上租客不得作為獨立承租人。

北京、河北省石家莊市和山東省濟南市等地多間房地產中介機構表示，他們對於租屋者的年齡不會有特別要求，但是部分房東可能會根據租屋者的年齡，以及身體狀況考慮是否出租。從房東角度來看，長者居住風險大，尤其是一些意外事件發生，如摔倒或死亡，房東怕引起糾紛，甚至承擔責任。遇到租房的老人，有些房東會仔細詢問對方的身體狀況，有人一聽到年紀過70歲直接就拒絕，但有房東看到老人身體狀況還不錯，一般不會拒絕。

無法律禁止限制租客年齡 有律師指出，《中華人民共和國民法典》中有關租賃合約的相關規定，只對租賃期限有相關的限制性規定，對於租賃用途、使用方式、有關的限制條件等則主要依當事人雙方自行約定。但是針對承租人年齡限制的行為，國內現行法律並無明確規定，所以限制租客年齡的行為尚無法律的禁止性規定。相關部門應該積極推出激勵政策調節長者的租屋市場環境，讓符合資格的長者可以優先配租到公租房。本報綜合報道