中央促各部門做好元旦春節保障工作

【本報綜合報道】中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於做好2025年元旦春節期間有關工作的通知》，要求各地區各部門強化市場保障供應、做好春運工作等，統籌做好元旦春節期間有關工作，確保民眾度過歡樂平安祥和的節日。

展開救助幫扶等 通知要求各級黨委和政府廣泛展開救助幫扶等活動，展開「寒冬送溫暖」專項救助行動等，關心關愛困難群眾，着力解決急難愁盼問題。此外，全力做好煤電油氣保供穩價工作，加大節日市場大宗食品和食用農產品監督檢查力度，強化重要民生商品服務價格監測監管，滿足群眾節日消費需求；要豐富群眾精神文化生活，營造濃厚節日氛圍。

通知亦提出，強化重點時段、重點區域、熱點路線運力投放和組織調度，最大限度滿足群眾出行需求；堅決整治事故隱患，切實抓好安全生產。同時，要深入排查化解矛盾糾紛，嚴打嚴重暴力犯罪、侵犯婦女兒童權益、涉黑涉惡等違法犯罪，確保社會大局穩定；加強值班值守和應急處突，保證各項工作有序運轉；並倡導勤儉文明廉潔過節，從嚴糾治違規收送禮品禮金等問題。