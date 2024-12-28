灑水車噴長者 四川司機受罰

【本報綜合報道】四川省廣安市岳池縣近日有網民拍攝到一輛灑水車作業時，直接噴向路邊一名老人身上。拍片者更爆料，這問題長期存在。岳池縣政府回覆網民反映的問題屬實，已對司機批評教育，並作出扣減績效的處理。

事發地點為省道206線，為岳池縣廣高路主幹道，來往車流密集。附近居民陳先生稱，該路段定期有灑水車作業，一般遇到路人經過會主動減少射水，多位居民表示，看到網傳影片得知灑水車澆濕老人，大家都「很氣憤」。岳池縣政府相關部門負責人表示，周一上午9時30分左右，灑水車司機由於操作不規範，將水噴灑到路邊一名老人身上。事發後一直在尋找影片中的老人及其家屬，希望能夠當面向對方道歉，但目前仍未找到。

當局指噴水為沖洗除塵 岳池縣交通運輸局有關負責人表示，已要求所有相關養護作業車輛司機加強學習教育，增加車輛觀察員，遇到行人、車輛時，注意關停或者減少射水，杜絕此類問題發生。至於事發當天，岳池縣最高氣溫僅為5℃，市民質疑為何仍要灑水。負責人解釋當時車輛多、揚灰多，灑水主要是為了沖洗除塵。