學者指台民眾黨弱勢 倡藍白整合

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席柯文哲周四因捲入台北京華城改建弊案及政治獻金案等一共4宗案件，遭台北地檢署起訴並求處28年半重刑。有學者認為，民進黨這段時間全力裂解在野，藍白整合應是民眾黨唯一選項，國民黨也得因應唇亡齒寒的挑戰，未來朝野鬥爭將愈演愈烈。

難與柯文哲切割 世新大學傳播博士學程教授游梓翔指出，即使柯文哲深陷官司，民眾黨也不可能和他「切割」，就算未來出現「新共主」，同樣會全力挺柯，強力監督司法公正，面對將司法作為政治操作工具的民進黨，在野合作必須更緊密。文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，少了柯文哲的民眾黨頓失去利基，若無法反轉劣勢，政治板塊將更萎縮，藍白合或許是唯一的選項，但如何保持政黨的主體性，也值得深思。

另有分析相信，柯文哲在2024年台灣領導人選舉的表現，表明選民有意在藍綠兩黨外建立更多元化的政治格局，他遭起訴對政治運動造成重大打擊。民眾黨在立法院僅佔8席，卻因藍綠兩黨都不過半，擁有超過席次的影響力。

而民調顯示，近來一系列醜聞重創柯文哲和民眾黨的支持率。