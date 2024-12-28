柯文哲723萬元保釋 限制出境出海住居

台北地院另准同案4人交保或加保 台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城改建弊案及政治獻金案等一共4宗案件，台北地方法院昨日凌晨3時許批准柯文哲以3,000萬（新台幣‧下同，約723萬港元）保釋，但限制出境、出海及住居。柯文哲下午近1時現身法院，完成交保後離開，返家梳洗後再出門，探望生病住院的父親柯承發。

在庭外集結聲援者聞訊後高聲歡呼，甚至有人喜極而泣。柯文哲交保後離開法院，期間腳步一度似乎有點不穩，上車後向支持者揮手致意。柯文哲感謝為他加油打氣的人，重申自己並非貪污圖利違法的人，但碰上風風雨雨，人生還是需要檢討，感謝上蒼給他機會反省人生。除柯文哲外，前台北副市長彭振聲和前台北市辦公室主任李文宗等多人，亦在辦理交保手續後離開北院。柯文哲下午在社交平台發文，稱要回家陪家人，盡孝道，等待真相的還原。

稱回家陪親人盡孝道 台北地檢署周四起訴11人，包括依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵佔及背信等罪起訴柯文哲，向法院求處總計28年6月徒刑，令他成為首位因涉貪而遭羈押及起訴的台北前市長。檢方把柯文哲等5名在押被告移審，檢察官主張柯文哲的貼身帳房「橘子」許芷瑜涉案仍未回台，柯文哲等人有串勾證人之虞，請求法官繼續羈押。台北地院由審判長江俊彥、受命法官許芳瑜與陪席法官楊世賢組合議庭審理後，認定檢方並未指出許芷瑜涉案情節，本案相關事實晦暗不明之風險已經降低，因此裁定柯文哲等人獲准交保。

合議庭表示，本案在檢察官偵查完備而提起公訴，且被告等人經法院裁定羈押，並禁止接見、通訊，重要證人於偵查中均已具結證述，本案已有證據可佐。考慮到被告等人涉案情節、國家司法權有效行使、公共利益之維護，以及被告人身自由和防禦權受限制之程度，在衡量比例原則後，合議庭認為柯文哲等人非不得以具保及其他必要處分方式替代，所以免予羈押。

除柯文哲之外，威京集團主席沈慶京以4,000萬元（約964萬港元）交保；國民黨台北市議員應曉薇1,500萬元（約361萬港元）交保；彭振聲500萬元（約120萬港元）交保；李文宗除偵查中200萬元（約48萬港元）外，加保800萬元（約192萬港元）。各人均限制出境、出海、住居，且不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

電腦檔案命名「朕.doc」 另外，台北地檢署對柯文哲的起訴書曝光，曾從他的隨身硬碟中發現有檔案命名為「朕.doc」和「上諭.doc」，曾自稱是雍正帝。台媒引述檢調人員表示，柯文哲有「威權思想」。民眾黨前立委蔡壁如昨日亦證實，以往曾在電視節目提及柯文哲，令他感到十分不滿，事後發訊息稱：「臣議君，死罪」。本報綜合報道