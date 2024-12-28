抗日航空烈士館 疑擅改軍機塗裝

【本報綜合報道】軍事資訊博主「金陵上空的鷹」周一在微博發文指，江蘇南京抗日航空烈士紀念館展示的一架抗戰時期中國空軍I16（又稱伊16）戰機，機身上的青天白日塗裝最近改為蘇聯紅軍紅星塗裝。

青天白日變紅星 「金陵上空的鷹」在貼文附上伊16裝前後對比，指抗戰期間無論是中國空軍還是蘇聯援華飛行隊駕駛的伊16，都是標準的中國空軍塗裝，從未有過蘇聯空軍的任何標識。南京抗日航空烈士紀念館作為專業介紹空軍抗日航空英烈的展館，不應該犯低級錯誤。「金陵上空的鷹」上載另一張圖片，顯示中國航空博物館的伊16塗裝仍然是青天白日。南京航空抗日烈士紀念館表示，伊16是蘇聯援華飛機，改塗五角紅星是恢復原狀。

不過，有軍事歷史迷援引書籍指出，當時蘇聯低調支援中國，蘇聯志願隊所有飛機均按照中國空軍的塗裝規則包括標誌、徽號、顏色等噴塗，在抵達中國前已在工廠內完成。有網民認為，篡改塗裝是迎合當前風氣的「紅色改造」、迎合政治正確，但無論如何應尊重歷史。有網民查看抗日航空烈士紀念館公布的短片，發現伊16塗裝在一個月前改變。

伊16是蘇聯在1930年代初期開發的戰機，起落架可收入翼下。伊16於1937年底南京保衞戰抵達中國，在武漢、南昌及蘭州空戰中戰績彪炳，但在1940年壁山空戰不敵日本新型零式戰機，遭擊落13架、擊傷11架，慘敗令中國空軍不論在實力或象徵意義上都失去了制空權，直至珍珠港事變後獲得美援才扭轉。