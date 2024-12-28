比亞迪巴西地盤 被指涉人口販賣
【本報綜合報道】中國汽車公司比亞迪正於巴西建廠，建築地盤被指環境惡劣。繼周一指控地盤奴役工人後，巴西勞動和就業部前日再指控地盤涉人口販賣。
巴西勞動檢察官辦公室同日與比亞迪、地盤承包商金匠建設集團有限公司代表會面，討論結束工人合約的協議。
商議結束工人合約
巴西勞動和就業部發表聲明，形容比亞迪在巴伊亞州建築地盤的工人是人口販賣受害者。比亞迪、金匠集團同意協助163名工人，他們暫時獲安置於酒店，直至達成結束合約協議。檢察官預定明年1月7日再與上述兩間公司代表會面，就協議提出建議。若能達成協議，比亞迪、金匠集團將免受勞動檢察官調查，但仍可能面臨其他巴西部門刑事調查。
巴西檢察官此前公布證據顯示，比亞迪地盤工人的碌架床無床褥，有時需一周工作7天，侵犯人類尊嚴。部分中國網民則認為，巴西工人的生活條件與中國非常相似。中國官媒前總編輯胡錫進前日發文認為巴西當局存在誤解，但認同中國建築公司應改善工人生活條件。
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