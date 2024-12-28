比亞迪巴西地盤 被指涉人口販賣

【本報綜合報道】中國汽車公司比亞迪正於巴西建廠，建築地盤被指環境惡劣。繼周一指控地盤奴役工人後，巴西勞動和就業部前日再指控地盤涉人口販賣。

商議結束工人合約

巴西勞動和就業部發表聲明，形容比亞迪在巴伊亞州建築地盤的工人是人口販賣受害者。比亞迪、金匠集團同意協助163名工人，他們暫時獲安置於酒店，直至達成結束合約協議。檢察官預定明年1月7日再與上述兩間公司代表會面，就協議提出建議。若能達成協議，比亞迪、金匠集團將免受勞動檢察官調查，但仍可能面臨其他巴西部門刑事調查。