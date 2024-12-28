長江口今設航道管制 福建號或第6次海試

【本報綜合報道】上海海事局前日發布「滬航警978/24」航行警告，提醒長江口今日一大型船舶深水航道出口實施交通管制。因航警行文與之前福建號航母多次海試相同，相信是福建號第6次海試。有網民則指出，福建號本月初剛完成第5次海試，相隔不到4周再出海可能性較低，因此更有可能是被稱為「小航母」的076型兩棲攻擊艦四川號的下水行動。

根據航警內容，今日上午11時至下午12時30分對3處燈浮連線至長興島碼頭水域將進行交通管制；同日上午7時15分至下午4時30分時將對長江口深水航道進口船進行交通管制；同日上午10時30分至下午1時15分對長江口深水航道出口船進行交通管制。上述期間，各航船注意。

軍事觀察員王世純早前指出，上海滬東中華造船廠的長興島基地大船塢內艦船已掛滿彩旗和綵球，意味着076型兩棲攻擊艦準備好下水。中國國防部發言人張曉剛前日回應有關航母的提問時稱，中國航母建設發展定將不負期待，在遠海大洋搏風擊浪，捍衞國家主權、安全、發展利益。