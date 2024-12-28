超強隱形第六代戰機 殲20伴隨四川首試飛

空前搭配3引擎 航程彈量速度大提升 四川成都市前日有民眾目擊疑似中國第六代戰機首次試飛，由一架金黃色塗裝的殲20戰機伴飛。內媒翌日證實，世界首款第六代戰機前日在成都成功完成首飛，外形與先前在珠海航展亮相的六代機概念「白帝」模型幾乎一致，取消平尾與垂尾，機型比殲20更大，可推測新款戰機在隱身性能、航程、載彈量、速度等方面優於現有的五代機。

第六代戰機採用無垂尾翼身，融合飛翼布局，具備超強的隱身性能，幾乎可全面隱身。網傳照片顯示，六代機有3部引擎，在以往戰機設計中前所未有，同時具備特別強大的綜合性能，因機型更大，動力更強，應當有多種用途，可兼顧多種攻擊任務。

這款六代機由成都飛機工業集團研發，採用獨特的飛翼配置和背部進氣道設計，具備強大的隱身能力和先進的飛行控制系統。今次首飛標誌中國在航空領域的重大突破，成為首個試飛第六代戰鬥機的國家。

新款戰機着重隱身性和高性能，又配備先進的飛行控制系統和多種高能量武器，如雷射武器和微波武器，在空中戰鬥佔據優勢。機身內部整合大量先進的電子設備，提升全向態勢感知和作戰效能。

全球首架無人機航母下水 與此同時，中國海軍首艘076兩棲攻擊艦於昨日在上海滬東中華造船廠下水，命名為四川號，舷號為「51」。076兩棲攻擊艦滿載排水量4萬多噸，設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，並應用電磁彈射和阻擋技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。076兩棲攻擊艦是解放軍推動海軍轉型建設發展、提升遠海作戰能力的關鍵裝備，之後將按計劃進行設備調試、繫泊試驗、航行試驗等工作。

內地軍事專家杜文龍指出，076將成為全球第一艘無人機航母，打擊範圍和打擊效果將會明顯提升。 杜文龍說，電磁彈射系統可調校能量，能夠彈射攻擊型及偵察型無人機，076將變身成為無人機航母，較075等傳統兩棲攻擊艦，具有更遠及更立體方式的兩棲作戰能力。另一名軍事專家王世純表示，中國目前擁有3艘航母，076從立項之初就被明確定位為「有一定兩棲攻擊能力的大型平甲板無人機母艦」，將成為艦隊的「次等主力」。本報綜合報道