曾歷海嘯生還男嬰 準備高考攻讀大學

【本報綜合報道】斯里蘭卡2004年遭遇南亞大海嘯襲擊，一名兩個月大的男嬰被沖走後仍奇迹生還，被稱為「81號寶寶」，並引來另外9對父母爭搶認領，一度被迫與親生父母分開。澳媒周二報道指他如今已長大成人，正準備參加高中期末考，希望入大學攻讀資訊科學。

獲救奇迹引9對父母爭搶 阿比拉什（Jayarasa Abilash）當時在離家一段距離的地方獲救送院，住院登記編號為81號，其後有多人向醫院宣稱是他的父母，院方又拒絕在沒證據情況下交還嬰兒，令阿比拉什的親生父母陷入奪嬰羅生門，要報警交由法院審理。所幸法院下令進行DNA測試後，其父母終成功證明阿比拉什是他們的親兒。

這家人團聚的消息引起國際關注，甚至曾飛往美國受訪，也因此造成負面影響，包括遭鄰里排擠至被迫搬家，以及斯里蘭卡政府官員認定阿比拉什一家訪美期間曾收受金錢補助，所以將他們排除在許多海嘯紓困與重建計劃之外。不過阿比拉什父親仍希望兒子對幸存心懷感恩，長大後幫助其他有需要的人。