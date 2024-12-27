「考古中國」大揭密 聚焦夏商周都邑

首揭完整十字路口 最寬乾道路溝 中國國家文物局周四發布「考古中國」重大計劃重要進展，聚焦夏商周大型都邑遺址的新發現，通報河南省洛陽市二里頭遺址及安陽市殷墟遺址，以及山西省昔陽縣鍾村墓地、四川省廣漢市三星堆遺址的最新考古成果，為探究中華文明起源提供珍貴研究資料。

二里頭遺址位於洛陽盆地中部、古伊洛河北岸台地上，中心區現存面積約300萬平方米，主體遺存年代距今約3,750至3,520年，學界一般認為它是夏代晚期都城遺址。新發現的17號建築基址在遺址宮殿區中部，宮殿區西、南兩側道路呈十字交叉，為首次完整揭露出十字路口區域四個分區圍牆並立的布局。

密集車轍痕迹證屬城幹道 殷墟作為中國首個有文獻記載，並經甲骨文及考古發掘證實的商代晚期都城遺址，有多條道路和路溝，其中武官東地一條1.6公里長的縱向幹道L3路溝路面上有密集車轍痕迹，每組間距1.2米，是已發現兩端明確、長度最長的大邑商城市幹道；路溝寬度逾15米，最寬處近30米，是已發現的最寬乾道路溝。

出土文物揭銅器芯撐技術 鍾村墓地則是目前夏商之際黃土高原東部發現規模最大、等級最高的墓地，至今共發掘5座集中分布、排列有序的夏商之際高等級墓葬，出土50餘件（套）陶器、漆木器等。其中M10規模最大，長、寬均超過6米，豎穴土坑墓室面積達46平方米，大型石槨內置的木槨有3個木棺並放，中棺內葬有一名身體塗朱的男性，頭頂覆有扇貝，左側股骨下隨葬綠松石嵌片牌飾，具明顯二里頭文化因素。此外，三星堆遺址作為四川盆地目前發現夏商時期規模最大、等級最高的中心性遺址，出土玉石器工坊、建築基址、大型水網等重要遺迹，以及包括玉人像等20餘種玉石器，可追溯至西元前1,550年至前1,250年；祭祀區出土金面具、鳥形金飾等4,062件珍貴文物的保護修復工作已完成，同時發現目前國內最早使用銅器芯撐技術的實例。本報綜合報道