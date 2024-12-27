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「考古中國」大揭密 聚焦夏商周都邑

二里頭遺址新發現的宮殿區17基址航拍平面。 二里頭遺址新發現的宮殿區17基址航拍平面。
二里頭遺址新發現的宮殿區17基址航拍平面。
首揭完整十字路口 最寬乾道路溝
中國國家文物局周四發布「考古中國」重大計劃重要進展，聚焦夏商周大型都邑遺址的新發現，通報河南省洛陽市二里頭遺址及安陽市殷墟遺址，以及山西省昔陽縣鍾村墓地、四川省廣漢市三星堆遺址的最新考古成果，為探究中華文明起源提供珍貴研究資料。
二里頭遺址位於洛陽盆地中部、古伊洛河北岸台地上，中心區現存面積約300萬平方米，主體遺存年代距今約3,750至3,520年，學界一般認為它是夏代晚期都城遺址。新發現的17號建築基址在遺址宮殿區中部，宮殿區西、南兩側道路呈十字交叉，為首次完整揭露出十字路口區域四個分區圍牆並立的布局。
密集車轍痕迹證屬城幹道
殷墟作為中國首個有文獻記載，並經甲骨文及考古發掘證實的商代晚期都城遺址，有多條道路和路溝，其中武官東地一條1.6公里長的縱向幹道L3路溝路面上有密集車轍痕迹，每組間距1.2米，是已發現兩端明確、長度最長的大邑商城市幹道；路溝寬度逾15米，最寬處近30米，是已發現的最寬乾道路溝。
出土文物揭銅器芯撐技術
鍾村墓地則是目前夏商之際黃土高原東部發現規模最大、等級最高的墓地，至今共發掘5座集中分布、排列有序的夏商之際高等級墓葬，出土50餘件（套）陶器、漆木器等。其中M10規模最大，長、寬均超過6米，豎穴土坑墓室面積達46平方米，大型石槨內置的木槨有3個木棺並放，中棺內葬有一名身體塗朱的男性，頭頂覆有扇貝，左側股骨下隨葬綠松石嵌片牌飾，具明顯二里頭文化因素。此外，三星堆遺址作為四川盆地目前發現夏商時期規模最大、等級最高的中心性遺址，出土玉石器工坊、建築基址、大型水網等重要遺迹，以及包括玉人像等20餘種玉石器，可追溯至西元前1,550年至前1,250年；祭祀區出土金面具、鳥形金飾等4,062件珍貴文物的保護修復工作已完成，同時發現目前國內最早使用銅器芯撐技術的實例。本報綜合報道
殷墟是商代晚期都城遺址，過去曾發現圍繞商王陵園隍壕。殷墟是商代晚期都城遺址，過去曾發現圍繞商王陵園隍壕。
殷墟是商代晚期都城遺址，過去曾發現圍繞商王陵園隍壕。
青銅瓿是獲修復的三星堆遺址出土文物之一。（中新社圖片）青銅瓿是獲修復的三星堆遺址出土文物之一。（中新社圖片）
青銅瓿是獲修復的三星堆遺址出土文物之一。（中新社圖片）
考古人員在鍾村墓地M10墓室器物箱挖出多個陶器。考古人員在鍾村墓地M10墓室器物箱挖出多個陶器。
考古人員在鍾村墓地M10墓室器物箱挖出多個陶器。
鍾村墓地發現綠松石嵌片牌飾。鍾村墓地發現綠松石嵌片牌飾。
鍾村墓地發現綠松石嵌片牌飾。
四川省文物考古研究院的工作人員正清理三星堆青銅面具表面的泥土。（中新社圖片）四川省文物考古研究院的工作人員正清理三星堆青銅面具表面的泥土。（中新社圖片）
四川省文物考古研究院的工作人員正清理三星堆青銅面具表面的泥土。（中新社圖片）
M10墓室是鍾村墓地目前出土規模最大的夏商之際高等級墓葬。M10墓室是鍾村墓地目前出土規模最大的夏商之際高等級墓葬。
M10墓室是鍾村墓地目前出土規模最大的夏商之際高等級墓葬。
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