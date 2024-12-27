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河口湖人行道改畫顯眼標線
日本富士山河口湖町周二改造旅客打卡熱點便利店周圍的人行道，把原本單一的白色標線改為更加顯眼的綠白相間色帶，減少遊客在車道上行走的風險。人行道標線已經更加顯眼，但仍有遊客不遵守交通規則，繼續橫穿車道。河口湖町正評估是否需要進一步增加欄杆，以確保遊客安全。（綜合報道）
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