中方恢復澳洲龍蝦口岸檢驗

中國商務部新聞發言人何詠前昨表示，中國與澳洲雙方主管部門已就龍蝦輸華事宜展開深入、有效技術溝通，中方評估澳方提供整改措施，已依法依規恢復相關產品口岸常規檢驗檢疫。中澳政府10月舉行高層級對話，中方確認年底前撤銷對澳洲龍蝦的進口禁令。（綜合報道）