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日住宅起火連燒5幢 男戶主失蹤
東京大田區一幢住宅發生大火，消防派員灌救。
【本報綜合報道】日本東京都大田區一幢住宅昨日上午發生大火，火勢蔓延至附近建築，合共5幢住宅受影響，一人失蹤。
大田區大森西的一幢3層高住宅首先起火，延燒到旁邊的4幢住宅，29輛消防車出動救火。起火住宅內有一家三口，女戶主和女兒沒有受傷，但無法聯繫到男戶主。
大火發生後濃煙擴散至半空。
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