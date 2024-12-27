羽田撞機5死事故 揭海保機誤解指令

日本東京羽田機場本年1月發生嚴重空難，一架日航客機與海上保安廳飛機相撞，導致5海保機組人員死亡。時隔近一年，運輸安全委員會周三公布中期調查報告，指海保飛機誤解空管指令是主要肇因。

事發於1月2日傍晚，調查報告首度披露海保飛機上的話音紀錄，顯示空管人員發出滑行至跑道前方的指令後，儘管海保飛機副機長正確複述指令，但機長在未獲許可下讓飛機進入跑道。空管人員當時發出的指令是起飛順位為「1號」，要求海保飛機滑行至跑道前方，副機長複述道「前往滑行道C5的等待地點，起飛順位1號」。

然而，海保機長僅部分複述確認「1號、C5」，並指示副機長做起飛前檢查，隨後飛機滑行進入跑道。空管人員確認海保副機長複述後，將注意力轉向即將降落的日航客機。雖然屏幕出現注意有飛機進入跑道的警告，但空管平時就覺得系統不太可靠，因此沒有注意到警告。

此外，日航客機沒有注意到跑道上的海保飛機，日落後海保飛機與跑道燈光均為白色可能是其中一個事發原因。

幸存機長稱以為准優先起飛 日航客機降落時攔腰撞擊海保飛機後迅速起火，由於客機乘客及機組人員迅速疏散而沒有傷亡，但海保飛機上僅機長一人生還。機長憶述當時認為，因為事先已告知執行運送救災物資往石川縣能登半島地震災區任務，以為空管批准優先起飛。

運輸安全委員會將繼續調查，預計將在2026年後公布最終報告，將包括進一步確認事實及分析原因，並彙整防範事故措施。本報綜合報道

日航客機乘客慌忙逃生。 海上保安廳定翼機