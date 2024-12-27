波羅的海電纜遭切斷 港船曾現蹤

【本報綜合報道】連接芬蘭和愛沙尼亞的波羅的海「EstLink 2」海底電纜周三斷電，未知事故成因，芬蘭電網（Fingrid）營運部主任帕金（Arto Pahkin）稱涉事海域當時有兩艘船現蹤，不能排除蓄意破壞的可能性。

EstLink 2向愛沙尼亞輸送的電流在當地時間下午12時26分被切斷，帕金指蓄意破壞是其中一個可能性，目前不知上述兩艘船與哪國有聯繫，不久後會知道電纜發生甚麼事。芬蘭總理奧爾波指，斷電沒有影響芬蘭人的電力供應，即使在聖誕節，當局也保持警惕，正在調查有關情況。

另一艘船與俄關係密切 根據船隻追蹤網站數據，其中一艘通過涉事海域的船是懸掛香港旗貨櫃船新新天2號（Xin Xin Tian 2，音譯），它是香港註冊貨船新新北極熊號的姊妹船，新新北極熊號被指於去年10月破壞波羅的海一條連接愛沙尼亞和芬蘭的重要天然氣管道。新新天2號由Hainan Yangpu公司擁有，該公司隸屬於Torgmol集團，與俄羅斯關係密切。