哈薩克空難38死 疑似彈孔現機尾

客機仍有29人生還 黑盒已尋回 阿塞拜疆航空公司客機空難增至38人死亡，29人生還，俗稱「黑盒」的客機飛行數據紀錄儀已尋回。哈薩克斯坦、阿塞拜疆政府均成立國家委員會，調查客機失事原因。飛機尾部出現多個疑似彈孔的小洞啟人疑竇，阿塞拜疆媒體發展局呼籲傳媒不要傳播不實資訊。

失事客機型號為Embraer 190，由巴西航空工業公司製造。客機載有62名乘客及5名機組人員，周三從阿塞拜疆首都巴庫起飛，飛往俄羅斯車臣共和國首府格羅茲尼途中突然掉頭飛往哈薩克西部阿克套的備用機場。由於控制系統故障，飛機發出求救信號請求緊急降落。惟飛機未能到達跑道，在距離跑道數公里遠處向右翻滾，機翼撞向地面後爆炸。飛機前半部分完全燒毀，後半部分飛出幾十米遠，相對完好。

未知孔洞形成原因 格羅茲尼機場表示，由於起霧而未能讓客機降落，轉飛哈奇卡拉備用機場，但最終飛往阿克套。有生還乘客憶述，飛機準備在格羅茲尼降落時突然急速爬升，當時曾3次試圖降落失敗，最後一次時有東西爆炸，但無法確認是否發生在飛機內部，飛機隨後轉向飛往阿克套。至於飛機尾部出現多個孔洞，形成原因尚待確定，可能是飛機外部或內部發生爆炸後產生的碎片所致。哈薩克曼吉斯套地區衞生部門曾稱，飛機曾發生氣罐爆炸。

俄羅斯北奧塞梯共和國行政長官梅尼亞伊洛稱，北高加索聯邦管區多地當日受到烏克蘭無人機攻擊。俄羅斯聯邦航空運輸局則指，飛機在飛行途中與鳥群相撞，機上出現緊急情況後機長決定飛往阿克套。航班追蹤服務公司Flightradar24指出，客機曾遭遇強烈GPS干擾，導致飛機傳輸錯誤ADS-B數據。

哈薩克副總理博祖姆巴耶夫指，目前客機失事原因尚不能確定，還不能下結論，哈方將與巴西航空工業公司合作調查。阿塞拜疆總統阿利耶夫宣布全國昨日哀悼一天，已就事件發起刑事調查。本報綜合報道