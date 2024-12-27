教宗聖誕文告 冀全球停戰火

【本報綜合報道】天主教教宗方濟各周三在梵蒂岡發表聖誕文告，呼籲每個人，以及所有民族和國家，平息槍聲，克服分歧，期盼全球戰火肆虐地方實現停火，並談到氣候變遷的毀滅性影響令數百萬人喪生和流離失所。

教宗在聖伯多祿大教堂陽台致詞，他談及烏克蘭衝突時呼籲全球衝突各方以勇氣打開談判大門，展現對話和接觸姿態以實現公正持久的和平。他亦敦促中東消除槍聲，關心加薩地帶的基督徒，當地人道主義情況極為嚴峻，促請各方向因飢餓和戰爭而疲憊不堪的人民提供援助，呼籲停火和釋放人質。教宗亦以黎巴嫩、緬甸、敍利亞和非洲之角等地的衝突為例，懇求世界和平與對話。

拜登籲美國人拋開分歧 即將卸任的美國總統拜登在周二平安夜發表短片，片中拍攝白宮聖誕裝飾，拜登以旁白形式呼籲美國人拋開分歧，說：「我們來到這個地球上，是為了彼此關懷、彼此相愛。但我們經常把彼此視為敵人，而不是鄰居，也不是美國同胞。」他敦促美國人尋找安靜反思時刻，提醒自己以尊嚴和尊重對待彼此，謹記美國人團結多於分化，生活在美國已很幸福。