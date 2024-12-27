拒任命3憲院法官 韓德洙成在野黨彈劾目標

國會通過提名 執政黨議員反對議案 南韓總統尹錫悅因戒嚴風波而彈劾停職，移交憲法法院審判。國會昨日通過任命3名憲法法院法官候選人議案，但代行總統職權的總理韓德洙表明將暫緩任命，直至朝野協商一致。最大在野黨共同民主黨發起韓德洙彈劾案，今日在國會全體會議上表決。

總理稱任命須朝野達一致 國會表決通過憲法法院法官候選人馬恩赫、鄭桂先及趙漢暢的任命案，前兩人由共同民主黨推薦，另一人由執政黨國民力量黨推薦。國民力量黨大部分國會議員缺席表決，他們認為韓德洙無權任命憲法法院法官。韓德洙表示，一旦朝野就憲法法官候選人的任命案達成一致並提交議案，他將立即任命。韓德洙指出，代總統須確保國家穩定以克服危機，需克制行使包括任命憲法機關人選等總統固有職權。若不得已行使，須朝野先在國會達成一致，慣例在南韓憲政史上從未打破。

共同民主黨主張，根據《憲法》相關規定，總統任命國會提名的3名憲院法官候選人只是形式流程，沒有行使裁量權餘地，接近於一種義務和責任。共同民主黨提出5項彈劾韓德洙理由，包括對第一夫人金建希獨檢法行使否決權、參與緊急戒嚴相關內亂行為並袖手旁觀、構建總理與執政黨黨首聯合執政體制、迴避任命內亂案常設獨立檢察官、拒絕任命憲法法院法官候選人。按規定，憲法法院9名法官中至少7人出席、6人贊成才能確認彈劾、罷免總統，但目前有3名法官空缺。

韓日副外長會晤談強化合作 南韓外交部第一次官（副部長）金烘均昨日在東京，與日本外務省事務次官岡野正敬會面。雙方就兩國關係、韓美日合作及北韓問題等共同關注事宜交換意見。金烘均強調，南韓政府目前處於總統職權代行體制下，政務工作平穩運行，今後所有程序將在民主程序框架內基於憲法和法律完成。

金烘均和岡野正敬同意在明年兩國邦交正常化60周年之際，以外交部門設立的工作組為中心隨時溝通，舉辦豐富多采的紀念活動。兩人還商定就盡早重啟高層級面對面交流一事保持溝通，強化韓美日合作機制應對北韓挑釁及朝俄深化非法軍事合作。本報綜合報道