滬蘇湖高鐵開通 全程最快55分鐘

【本報綜合報道】上海經蘇州至湖州高鐵（滬蘇湖高鐵）於昨日開通營運，由上海虹橋至湖州站最快55分鐘可以抵達。滬蘇湖高鐵開通之後，長三角鐵路營業里程將逾1.5萬公里，其中高鐵營業里程超7,700公里。

設計時速350公里 滬蘇湖高鐵自上海虹橋站引出，途經江蘇省蘇州市，接入浙江省湖州市湖州站，全長164公里，設計時速350公里，設上海虹橋、上海松江、練塘、蘇州南、盛澤、湖州南潯、湖州東、湖州站8座車站，其中上海虹橋、湖州站為既有車站，其餘新建。該高鐵在上海虹橋站連通上海鐵路樞紐，在湖州站與寧杭高鐵、合杭高鐵連接，是長三角高鐵聯網、補網、強鏈的重點項目。

元蕩湖地處上海市與江蘇省交界，是重要保護濕地，其中滬蘇湖高鐵元蕩湖段長達5.25公里。為減少橋躉施工影響水質，中鐵十四局採用更環保的雙排鋼管樁圍堰施工法，用雙排鋼管樁圍住施工區域，將裏面的水抽乾後變水中施工為陸地施工，有效降低水體污染，達到生態保護標準。