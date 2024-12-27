廣州首條地鐵環線 明起初期營運
【本報綜合報道】廣州地鐵集團發布消息，廣州市首條地鐵環線11號線順利完成項目建設與驗收工作，並通過初期營運前安全評估，定於明日下午兩時正式開通初期營運。此外，6號線沙河站同步對外營運。
廣州地鐵11號線全長44.2公里，途經天河、白雲、越秀、荔灣和海珠5個中心區，串起琶洲、金融城、天河北、白鵝潭、中大國際創新生態谷重點發展板塊，呈環狀設計。
全線共31個車站，其中換乘站達26個，開通後將有14個車站與既有線路實現換乘。但11號線廣州火車站和廣州東站因為配合國鐵改造需要，無法滿足開通條件，屆時列車將不停站通過。
11號線着重為市民提供便捷、舒適的出行體驗，各站配置智能客服中心，滿足乘客即時票卡處理、自助查詢等需求，沿線車站均設置母嬰室、廁所、獨立廁所等設施。
限量紀念票同步發售
為更好地與該線銜接，既有線換乘站點同步從車站容貌、硬件改造和軟裝布置等方面改造提升。此外，該線開通紀念票明日同步發售，限量發行3,000套。
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