廣州首條地鐵環線 明起初期營運

全線共31個車站，其中換乘站達26個，開通後將有14個車站與既有線路實現換乘。但11號線廣州火車站和廣州東站因為配合國鐵改造需要，無法滿足開通條件，屆時列車將不停站通過。

11號線着重為市民提供便捷、舒適的出行體驗，各站配置智能客服中心，滿足乘客即時票卡處理、自助查詢等需求，沿線車站均設置母嬰室、廁所、獨立廁所等設施。