上海網紅夜市 管理不善客人流失 去年旺場今年執笠

位於上海市閔行區中歐街，由去年起發展成為全市極具人氣網紅夜市，全盛時期設有超過200個檔位，部分東主月入高達10萬元（人民幣‧下同，約10.7萬港元）。惟熱潮今夏後開始減退，夜市由10月開始完全關停。不少檔主認為，夜市關停與主辦方管理不善有關。

中歐街坐落浦星公路旁邊，鄰近地鐵8號線蘆恒路站及周邊居民區，每天一到下班時間人頭湧湧，吸引附近檔主前來擺攤，最終形成夜市。由於人流極佳，加上網上社交平台推薦，夜市自2023年開始爆紅，甚至吸引全市多區居民前來。有網民更稱前往上海必去5大夜市，當中正正包括中歐街夜市。

高峰期攤販曾月賺10萬 前檔主劉偉表示，他偶然在網上刷到中歐街夜市人頭湧湧短片，於是立即前來，與主辦方簽訂合約。在夜市2023年最為火紅時段，他一天就能賣去300份鍋包肉，一個月可賺10萬元左右，雖然市內隨後出現愈來愈多夜市，仍可賣100份，不過收入已減至兩萬元（約2.14萬港元）左右。直至本年7月，他發現一天收入下降至每天100元（約107港元），不得不另覓出路。

談及中歐街夜市沒落原因時，多名前檔主投訴主辦方只懂收錢，卻沒有辦事，例如會突然斷電，或突然關停。有賣食物檔主坦言，由於夜市沒法使用燃氣，製作食物只能用電，停電導致客人體驗不佳或要求退款，最終造成損失。另有前檔主舉例，他4月某天突然接到通知，夜市需關停兩天，導致原本準備好食材只能全部棄掉，損失達1,000元（約1,070港元）。

月繳近4500元 檔主呻貴 此外，某位前檔主提及，他選擇擺攤正正是因為可以低成本創業，卻發現中歐街夜市租金並不便宜，即使只租一個每月也要3,500元（約3,745港元），再加上400元（約428港元）電費及300元（約321港元）垃圾管理費，成本約4,200元（約4,494港元），倒不如花6,000元（約6,420港元）租舖，可以有後廚及用餐區之餘，亦可以使用燃氣。本報綜合報道