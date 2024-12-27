貴州前國土資源廳幹部 涉貪被捕

【本報綜合報道】最高人民檢察院周二通報，貴州省前國土資源廳副廳級幹部朱立軍涉嫌受賄一案，貴州省監察委員會已完成調查，由畢節市人民檢察院日前依法作出逮捕決定。朱立軍曾任中國探月科學工程專家委員會委員，曾被揭違規決定用工作經費購買570瓶茅台酒。

66歲的朱立軍早年長期從事地質教育工作，2004年8月任貴州大學黨委常委、常務副校長；2007年2月任貴州省地礦局局長、黨委副書記；2008年6月任貴州省國土資源廳黨組書記、廳長；2017年3月任貴州省國土資源廳廳長、黨組副書記。他曾長期從事喀斯特環境地質地球化學研究，並發表多篇學術論文及出版著作。

挪用經費61萬購茅台酒 2018年2月，朱立軍受到撤銷黨內職務處分，降為副廳級非領導職務。通報稱，他2013年5月主持召開省國土資源廳黨組會議，違規決定用礦產資源補償費徵收管理工作經費57萬元人民幣（約61萬港元）購買570瓶茅台酒，並用於公務接待活動。朱立軍本年5月31日涉嫌嚴重違紀違法受查，11月25日被開除黨籍。